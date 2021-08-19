Клаудиньо рассказал о задачах "Зенита" на сезон в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Новоиспеченный хавбек "Зенита" Клаудиньо Родригес поделился целями клуба на сезон в Лиге чемпионов.
– С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?
– Сыграть в Лиге чемпионов – моя мечта. Я счастлив, что реализую ее в футболке "Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.
– Вы привезли в Россию семью?
– Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии, и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи, – сказал олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии.
Напомним, что Клаудиньо перешел в стан петербуржцев этим летом из "РБ Брагантино" за 15 миллионов евро.
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