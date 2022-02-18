Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии
Фото твиттер "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо назвал главное отличие между чемпионатами России и Бразилии.
"Российский футбол, конечно, отличается от бразильского в плане жёсткости. Дома у меня было больше пространства и времени, чтобы принимать решение. Плюс в России футбол более интенсивный. И это тоже требовало адаптации. Понятно, что физическая мощь не самая сильная моя сторона. Но по части единоборств в том числе стараюсь прибавлять", - сказал Клаудиньо.
До перехода в "Зенит" хавбек выступал за "Ред Булл Брагантино".
В составе "сине-бело-голубых" Клаудиньо забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
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