Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии

Фото твиттер "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо назвал главное отличие между чемпионатами России и Бразилии.

"Российский футбол, конечно, отличается от бразильского в плане жёсткости. Дома у меня было больше пространства и времени, чтобы принимать решение. Плюс в России футбол более интенсивный. И это тоже требовало адаптации. Понятно, что физическая мощь не самая сильная моя сторона. Но по части единоборств в том числе стараюсь прибавлять", - сказал Клаудиньо.

До перехода в "Зенит" хавбек выступал за "Ред Булл Брагантино".

В составе "сине-бело-голубых" Клаудиньо забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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