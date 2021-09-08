Клаудиньо - в "Зените", Крыховяк - в "Краснодаре", закупка "Локомотива": все трансферы РПЛ

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

В Российской Премьер-Лиге закрылось трансферное окно.

Самым дорогим трансфером стал переход колумбийского нападающего Джона Кордобы из "Герты" в "Краснодар" за 20 миллионов евро. Вторым стал переход бразильца Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит" за 12 миллионов евро. В первую тройку также вошел трансфер полузащитника "Рубина" Дениса Макарова в "Динамо" за 7,5 миллионов евро.

Трансферы РПЛ

"Зенит".

Пришли: н. Клаудиньо ("Ред Булл Брагантино") - 12 млн евро, з. Дмитрий Чистяков ("Ростов") - 3,25 млн (выкуп после аренды), в. Станислав Крицюк (Жил Висенте) - 2.

Ушли: з. Данила Прохин ("Ростов") - свободный агент, н. Себастьян Дриусси ("Остин") - 6,36 млн, в. Андрей Лунев ("Байер") - свободный агент, п. Даниил Шамкин ("Балтика") - аренда.

"Спартак".

Пришли: п. Виктор Мозес ("Челси) - 5 млн (выкуп после аренды), з. Максимилиано Кофрие ("Сент-Труйден) - 2,5, п. Александр Ломовицкий ("Арсенал"), н. Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), з. Николай Рассказов ("Арсенал") - вернулись из аренд, п. Максим Игнатов ("Спартак-2").

Ушли: п. Алекс Крал ("Вест Хэм") - 5,2 млн (аренда), п. Артем Тимофеев ("Ахмат") - 800 тыс, н. Педро Роша ("Атлетико Паранаэнсе") - 400 тыс. (аренда), п. Аяз Гулиев ("Арсенал") - свободный агент, п. Александр Ташаев ("Ротор) - свободный агент, п. Гус Тиль ("Фейеноорд") - аренда, п. Максим Глушенков ("Крылья Советов") - аренда, п. Остон Урунов ("Уфа") - аренда, п. Резиуан Мирзов ("Химки") - аренда.

"Локомотив".

Пришли: п. Константин Марадишвили (ЦСКА) - 7, п. Алексис Бека-Бека ("Кан") - 6, п. Джирано Керк ("Утрехт") - 6, з. Наяир Тикнизян (ЦСКА) - 5, з. Тин Едвай ("Байер") - 4, з. Максим Ненахов ("Ахмат") - 2, п. Кирилл Зинович ("Минск") - 180 тыс, п. Тино Анджорин ("Челси") - аренда, з. Александр Сильянов ("Локомотив-Казанка") - вернулся из аренды.

Ушли: п. Гжегож Крыховяк ("Краснодар") - 4, п. Максим Мухин (ЦСКА) - 170 тыс, з. Брайан Идову ("Химки"), з. Соломон Кверквелия, н. Лука Джорджевич, з. Владислав Игнатьев ("Рубин"), в. Антон Коченков ("Арсенал"), н. Эдер - свободные агенты, з. Виталий Лысцов ("Ахмат"), п. Алексей Никитин ("Факел") - аренды, з. Михаил Лысов, з. Ведран Чорлука - завершили карьеры.

"Рубин".

Пришли: п. Андерс Дрейер ("Мидтъюлланд") - 7, Сеад Шакшабанович ("Норчепинг") - 6,5, Монтассар Тальби ("Беневенто") - 900 тыс, з. Владислав Игнатьев ("Локомотив") - свободный агент, н. Герман Онугха ("Вайле") - аренда, в. Иван Коновалов ("Арсенал"), в. Алексей Городовой ("СКА-Хабаровск") - вернулись из аренд.

Ушли: п. Денис Макаров ("Динамо") - 7,5, з. Карл Старфельт ("Селтик") - 5, з. Михаил Меркулов ("Риека"), п. Зурико Давиташвили ("Арсенал") - свободные агенты, п. Дарко Йевтич (АЕК), з. Данил Степанов ("Арсенал"), н. Кирилл Климов ("Кубань"), п. Игорь Коновалов ("Ахмат"), н. Кирилл Косарев ("Нижний Новгород"), з. Алексей Грицаенко ("Кубань"), з. Сильвие Бегич ("Крылья Советов") - аренда, п. Митсуки Сайто ("Сенан Беллмаре") - окончание аренды, п. Кирилл Закиров.

"Сочи".

Пришли: п. Викториен Ангбан ("Метц") - 4,1, н. Матео Кассьерра ("Белененсеш") - 1,2, з. Сергей Терехов ("Оренбург") - 335 тыс, з. Матео Барац ("Рапид"), з. Родригао ("Жил Висенте") - свободные агенты, з. Данила Прохин ("Ростов"), н. Дмитрий Воробьев ("Оренбург") - аренды.

Ушли: п. Данил Пруцев ("Крылья Советов") - 600 тыс, з. Эльмир Набиуллин ("Химки"), п. Никита Колдунов ("Зенит-2"), н. Антон Заболотный (ЦСКА), п. Алексей Померко ("Торпедо"), з. Миха Мевля ("Аланьяспор"), з. Иван Новосельцев ("Арсенал") - свободные агенты, п. Эрик Варданян ("Пюник"), з. Иван Миладинович ("Нижний Новгород") - аренды, п. Александр Руденко ("Спартак-2") - окончание аренды.

"Динамо".

Пришли: п. Денис Макаров ("Рубин") - 7,5, з. Диего Лаксальт ("Милан") - 3,5, п. Лука Гагнидзе ("Динамо" Тбилиси") - 1,5, з. Гильермо Варела ("Копенгаген") - 1, з. Фабиан Бальбуэна ("Вест Хэм"), з. Саба Сазонов ("Зенит-2") - свободные агенты, п. Владислав Галкин, н. Ярослав Гладышев, Александр Кутитский (все - "Динамо-2"), з. Григорий Морозов ("Уфа"), п. Антон Терехов ("Тамбов") - вернулись из аренд.

Ушли: н. Максимилиан Филипп ("Вольфсбург") - 7,5, з. Игорь Калинин ("Урал") - 350 тыс, п. Данил Липовой ("Крылья Советов") - 230 тыс, п. Мигель Кардосо ("Кайсериспор") - свободный агент, н. Николай Комличенко ("Ростов"), п. Игорь Школик ("Ротор"), п. Владимир Москвичев ("Нефтехимик"), п. Лука Гагнидзе ("Урал"), п. Владислав Карапузов ("Ахмат") - аренды, п. Шарль Каборе, п. Роман Нойштедтер.

ЦСКА.

Пришли: п. Максим Мухин ("Локомотив") - 170 тыс, н. Антон Заболотный ("Сочи") - свободный агент, з. Седрик Гогуа ("Ротор"), п. Яка Бийол ("Ганновер"), п. Кристиян Бистрович ("Касымпаша") - вернулись из аренд.

Ушли: п. Никола Влашич ("Вест Хэм") - 30, п. Константин Марадишвили ("Локомотив") - 7, з. Наяир Тикнизян ("Локомотив") - 5, п. Арнор Сигурдссон ("Венеция") - 800 тыс (аренда), з. Никита Котин ("Ростов") - свободный агент, н. Адольфо Гайч ("Уэска"), н. Гоча Гогричиани ("Текстильщик"), н. Виталий Жиронкин ("Волгарь"), н. Лассана Н'Диайе ("Текстильщик"), в. Илья Помазун ("Урал"), н. Илья Шкурин ("Динамо" Киев), з. Вадим Карпов ("Текстильщик") - аренды, н. Соломон Рондон ("Далянь Про") - окончание аренды.

"Химки".

Пришли: н. Кемаль Адеми ("Фенербахче") - 800 тыс, н. Александр Долгов ("Ростов") - 115 тыс, з. Кирилл Большаков ("СКА-Хабаровск") - 40 тыс, п. Артем Соколов ("Чертаново") - 23 тыс, з. Эльмир Набиуллин ("Сочи"), з. Брайан Идову ("Локомотив"), в. Виталий Сычев ("Тамбов"), п. Илья Камышев ("Чертаново"), п. Бесард Сабович ("Кайсериспор"), Давид Давыдян ("Алашкерт") - свободные агенты, п. Резиуан Мирзов ("Спартак") - аренда.

Ушли: н. Сенин Себай ("Ахмат") - 230 тыс, з. Кирилл Боженов ("Ростов") - 100 тыс, н. Мохамед Конате ("Ахмат"), в. Дмитрий Хомич ("СКА-Хабаровск"), п. Андрей Мурнин ("Химик"), п. Павел Могилевец ("Нижний Новгород") - свободные агенты, п. Никита Балахонцев ("Долгопрудный"), п. Аршак Корян ("Оренбург"), н. Камран Алиев ("СКА-Хабаровск"), з. Кирилл Большаков ("Долгопрудный") - аренды, п. Максим Глушенков ("Спартак"), з. Арсений Логашов ("Ростов"), н. Александр Долгов ("Ростов") - окончание аренд, н. Владимир Дядюн.

"Ростов".

Пришли: Али Соу (ЦСКА, София) - 3 (выкуп после аренды), з. Игорь Калинин ("Урал") - 600 тыс, з. Кирилл Боженов ("Химки") - 100 тыс, з. Никита Котин (ЦСКА), Данила Прохин ("Зенит") - свободные агенты, н. Николай Комличенко ("Динамо"), з. Бастос ("Аль-Айн") - аренды, п. Данила Сухомлинов ("Ростов-2"), в. Максим Рудаков ("Ротор"), н. Данила Прошляков ("Велес"), з. Константин Ковалев ("Балтика"), в. Егор Бабурин ("Краснодар") - вернулись из аренд.

Ушли: з. Дмитрий Чистяков ("Зенит") - 3,25 (выкуп после аренды), п. Матиас Норманн ("Норвич") - 2 (аренда), н. Александр Долгов ("Химки") - 115 тыс, з. Хайтам Алеесами ("Аполлон"), п. Георгий Махатадзе ("Ротор"), з. Алексей Козлов ("Нижний Новгород"), з. Арсений Логашов ("Кубань") - свободные агенты, н. Владимир Обухов (дисквалификация), з. Томас Рукас ("Енисей"), з. Данила Прохин ("Сочи"), п. Александр Саплинов ("Уфа"), ц. Александр Павловец ("Колос"), з. Кирилл Боженов ("Химки"), н. Давид Тошевски ("Гурник"), з. Александр Смирнов ("СКА-Хабаровск) - аренды.

"Краснодар".

Пришли: н. Джон Кордоба ("Герта") - 20, п. Гжегож Крыховяк ("Локомотив") - 4, н. Владимир Ильин ("Ахмат") - 3, п. Никита Кривцов ("Торпедо" Владимир") - 90 тыс, п. Эдуард Сперцян, п. Александр Черников (оба - "Краснодар-2"), з. Урош Спайич ("Фейеноорд") - вернулся из аренды.

Ушли: п. Кристофер Ольссон ("Андерлехт") - 4, н. Герман Онугха ("Вайле") - 600 тыс, п. Илья Жигулев ("Заглембе") - 300 тыс, н. Маркус Берг ("Гетеборг"), п. Руслан Камболов ("Арсенал"), н. Евгений Марков ("Арсенал"), з. Игорь Смольников ("Арсенал") - свободные агенты, п. Даниил Уткин ("Ахмат"), з. Лео Гогличидзе ("Урал") - аренды, н. Ари, в. Егор Бабурин ("Ростов") - окончание аренды.

"Ахмат".

Пришли: п. Артем Тимофеев ("Спартак") - 800 тыс, н. Сенан Себай ("Химки") - 230 тыс, н. Мохамед Конате ("Химки") - свободный агент, п. Даниил Уткин ("Краснодар"), з. Виталий Лысцов ("Локомотив"), н. Артем Архипов ("Кубань"), п. Игорь Коновалов ("Рубин"), п. Владислав Карапузов ("Динамо"), з. Дарко Тодорович ("Ред Булл Зальцбург") - аренды, н. Ислам Алсултанов ("Ахмат-2")

Ушли: н. Владимир Ильин ("Краснодар") - 3, з. Максим Ненахов ("Локомотив") - 2, з. Павел Калошин ("Иртыш"), п. Исмаэл Силва ("Аль-Файсали"), Одисе Роши ("Болуспор"), н. Андрес Понсе ("Вайле") - свободные агенты, з. Никита Кармаев ("Кубань"), н. Идрис Умаев ("Шахтер" Караганда), п. Конрад Михалак ("Коньяспор") - аренды, н. Георгий Мелкадзе ("Спартак"), н. Ладислав Алмаси ("Ружемберок") - окончание аренд, з. Анхель Вилькер.

"Урал".

Пришли: з. Игорь Калинин ("Динамо") - 350 тыс, п. Кирилл Колесниченко ("Кайрат") - 140 тыс, н. Михаил Агеев ("Локомотив-Казанка"), п. Юрий Железнов ("Сатурн") - свободные агенты, з. Лео Гогличидзе ("Краснодар"), в. Илья Помазун (ЦСКА), п. Лука Гагнидзе ("Динамо") - аренды, з. Артем Мамин ("Оренбург") - вернулся из аренды.

Ушли: з. Игорь Калинин ("Ростов") - 600 тыс, з. Стефан Страндберг ("Салернитана") - свободный агент, п. Юрий Бавин ("Ротор"), в. Олег Баклов (КАМАЗ), н. Давид Караев ("СКА-Хабаровск), з. Исламхан Насыров ("Тюмень") - аренды, н. Павел Погребняк, в. Иван Коновалов ("Рубин) - окончание аренды.

"Уфа".

Пришли: п. Азер Алиев ("Тамбов"), з. Юрий Журавлев ("Волгарь"), з. Эрвинг Ботака ("Велес"), п. Руслан Фищенко ("Велес"), в. Алексей Кузнецов ("Динамо" Брянск), з. Моритц Бауэр ("Сток Сити"), п. Эгаш Касинтура (футзал) - свободные агенты, п. Александр Саплинов ("Ростов"), п. Остон Урунов ("Спартак") - аренды, н. Гамид Агаларов ("Волгарь") - вернулся из аренды.

Ушли: в. Алексей Чернов ("Вайле") - 200 тыс, п. Парфайт Бизоза ("Венсюссель") - 115 тыс, п. Николай Гиоргобиани ("Алания") - 57 тыс, з. Павел Аликин ("Родина"), з. Игорь Безденежных ("Кубань"), п. Дмитрий Сысуев ("Мордовия") - свободные агенты, п. Данила Емельянов ("Нефтехимик") - аренда, н. Коммен Андрич ("Динамо" Загреб), з. Григорий Морозов ("Динамо") - окончание аренды, в. Юрий Шафинский.

"Арсенал".

Пришли: з. Аксель Бьорнстром ("Сириус") - 200 тыс, п. Руслан Камболов ("Краснодар"), п. Аяз Гулиев ("Спартак"), н. Евгений Марков ("Краснодар"), з. Игорь Смольников ("Краснодар"), в. Антон Коченков ("Локомотив"), п. Зурико Давиташвили ("Рубин"), з. Урош Радакович ("Спарта"), з. Иван Новосельцев ("Ростов") - свободные агенты, з. Данила Степанов ("Рубин") - аренда, п. Валерий Громыко (БАТЭ), з. Александр Денисов ("Тамбов") - вернулись из аренд.

Ушли: н. Роман Минаев ("Ротор") - 60 тыс, в. Артур Нигматуллин ("Нижний Новгород"), п. Юрий Ковалев ("Оренбург") - свободные агенты, п. Ламек Банда ("Маккаби" Петах-Тиква) - аренда, п. Александр Ломовицкий, з. Николай Рассказов (оба - "Спартак"), п. Игорь Коновалов ("Рубин"), н. Лука Джорджевич ("Локомотив") - окончание аренд, з. Кирилл Комбаров (завершил карьеру), з. Гиа Григалава, з. Анри Хагуш, п. Роберт Бауэр.

"Крылья Советов".

Пришли: п. Данил Пруцев ("Сочи") - 600 тыс, п. Сергей Пиняев ("Чертаново") - 500 тыс, п. Данил Липовой ("Динамо") - 230 тыс, з. Гленн Бэйл ("Эммен") - 200 тыс, п. Дмитрий Иванисеня ("Заря") - свободный агент, п. Максим Глушенков ("Спартак"), з. Сильвие Бегич ("Рубин") - аренды.

Ушли: н. Егор Голенков ("Сигма") - 115 тыс, п. Геннадий Киселев ("Торпедо"), п. Рикарду Алвеш ("Кайрат"), з. Владимир Полуяхтов ("Оренбург"), п. Дмитрий Ефремов ("Акрон") - свободные агенты, п. Владислав Тюрин ("Тюмень"), н. Дмитрий Молчанов ("Динамо" Брянск), з. Максим Карпов ("Химки") - аренды, н. Герман Онугха ("Вайле") - окончание аренды, з. Дмитрий Комбаров, н. Сергей Корниленко (завершил карьеру).

"Нижний Новгород".

Пришли: з. Иброхимхалил Юлдашев ("Пахтакор") - 250 тыс, н. Тимур Сулейманов ("Локомотив-Казанка") - 172 тыс, п. Денис Ткачук ("Оренбург"), Петрус Бумаль ("Эрзурумспор"), н. Беким Балай ("Штурм"), з. Лукас Масоэро ("Локомотив" Пловдив), п. Павел Могилевец ("Химки"), в. Андрей Синицын ("Акрон"), з. Алексей Козлов ("Ростов"), з. Акош Кечкеш ("Лугано"), в. Артур Нигматуллин ("Арсенал"), з. Даниил Пенчиков ("Томь") - свободные агенты, н. Ричлорд Эннин ("Спартак" Юрмала), н. Кирилл Косарев ("Рубин"), з. Иван Миладинович ("Сочи") - аренды.

Ушли: п. Михаил Гащенков ("Акжайык"), з. Исмаил Эдиев ("Кубань"), в. Олег Смирнов ("Волгарь"), п. Александр Ставпец ("Томь"), п. Артем Попов ("Балтика"), н. Бека Кавтарадзе ("Ротор"), з. Иван Темников ("Торпедо"), з. Сергей Зуйков ("Томь"), п. Дмитрий Югалдин ("Иртыш"), з. Алексей Шумских ("Торпедо") - свободные агенты, п. Мухаммад Султонов ("Торпедо") - 25 тыс, з. Лео Гогличидзе ("Краснодар"), н. Момо Янсане ("Блэк Старз") - окончание аренд, в. Николай Сысуев, п. Павел Комолов, з. Кирилл Маляров.

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