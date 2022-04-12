Клаудиньо высказался о своем будущем в "Зените"
Фото: твиттер Клаудиньо\Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо Родригес поделился мнением о своем будущем в петербургском клубе.
"Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.
Сейчас я футболист "Зенита", у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России", – сказал Клаудиньо.
В нынешнем сезоне РПЛ бразилец принял участие в 18 матчах "Зенита", в которых отметился семью забитыми голами и отдал три результативные передачи.
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