Клаудиньо высказался о своём переходе в "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Новичок "Зенита" Клаудиньо Родригес рассказал о своих ожиданиях от выступления за питерский клуб.

"Путь в Санкт-Петербург занял много времени, но всё прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город - он очень красивый! Скоро за дело! Что знал о "Зените" до перехода? Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк - видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал. А когда сюда перешёл Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами ещё больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

Мои планы в новом клубе? Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнёрам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы. И несколько слов для болельщиков. Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня - защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены - я буду отдавать всего себя на поле. Вперёд, "Зенит"!" - сказал бразилец.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Клаудиньо 15 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

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