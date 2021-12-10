Клаудиньо высказался о своей манере игры
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо Родригес рассказал о своей манере игры и назвал тех, кто его вдохновил.
"Все это идет еще с мини-футбола, которым я занимался в детстве. Мне с самых ранних лет нравилось много финтить, показывать дриблинг.
Я вырос на игре футболистов, которые использовали такие приемы в матчах. Например, Роналдиньо, который играл с радостью. Мне очень хочется продолжать его дело, потому что сейчас футбол немного роботизирован.
Мне все-таки хочется получать радость от игры. В начале 2000-х так делали Роналдо, Ривалдо… Это те люди, которые играли с улыбкой и за ними все следили. Возможно, я на них чем-то похож.
Делаю на поле то, что мне нравится. А когда это еще и помогает команде – вдвойне круто. Например, если соперник постоянно лупит меня по ногам, то рано или поздно он получит карточку.
Но в любом случае я продолжу так действовать. Это то, что я люблю и хорошо умею.
На самом деле в Бразилии мне тоже прилично доставалось – везде играть непросто. Но, возможно, в РПЛ чуть больше бьют по ногам. Здесь более силовой футбол", – сказал бразилец.
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