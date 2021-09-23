Клаудиньо высказался об адаптации в "Зените"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо рассказал о своей адаптации в стане чемпиона России.
– Как оценишь свои первые матчи в "Зените"?
– Все складывается действительно хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России.
В первых матчах я вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнеров, к их игровому стилю.
В матчах с "Челси" и "Рубином" я был полезен своей команде. Сейчас я уже адаптировался к игре "Зенита".
– Помог ли снять напряжение твой первый гол за "Зенит"?
– Безусловно. Этот гол был необходим мне, такие матчи вселяют уверенность. Гол пришел в нужное время, теперь мне будет проще демонстрировать свои лучшие качества на поле.
Благодарю Бога за этот гол, а также за то, что он наградил меня здоровьем, что позволяет мне заниматься любимым делом – играть в футбол, – сказал Клаудиньо.
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