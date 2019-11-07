Клаудио Борги назвал имя тренера, который сменит Вальверде в "Барселоне" в декабре

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Клаудио Борги назвал имя тренера, который сменит Вальверде в "Барселоне" в декабре

Аргентинец Клаудио Борги заявил, что в декабре "Барселона" отправит в отставку Эрнесто Вальверде.

"Марсело Гальярдо в декабре станет тренером "Барселоны". Дела у Вальверде сейчас плохи, а Гальярдо является одним из лучших тренеров в мире. Я это узнал от прямого источника", - приводит слова Борги TNT Sports.

43-летний Гальярдо с 2014 года тренирует "Ривер Плейт". Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

После 11 туров "Барса" лидирует в Примере, имея по 22 очка с "Реалом". В Лиге Чемпионов каталонцы возглавляют группу, опережая "Боруссию" на одно очко.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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