Клаудио Борги назвал имя тренера, который сменит Вальверде в "Барселоне" в декабре
Аргентинец Клаудио Борги заявил, что в декабре "Барселона" отправит в отставку Эрнесто Вальверде.
"Марсело Гальярдо в декабре станет тренером "Барселоны". Дела у Вальверде сейчас плохи, а Гальярдо является одним из лучших тренеров в мире. Я это узнал от прямого источника", - приводит слова Борги TNT Sports.
43-летний Гальярдо с 2014 года тренирует "Ривер Плейт". Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес.
После 11 туров "Барса" лидирует в Примере, имея по 22 очка с "Реалом". В Лиге Чемпионов каталонцы возглавляют группу, опережая "Боруссию" на одно очко.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
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|Алавес
|12
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|17
|Мальорка
|12
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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