Клаудио Браво определился со своим будущим
Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво определился со своим будущим, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, чилийский страж ворот решил покинуть "горожан", поскольку недоволен отсутствием регулярной игровой практики.
В этом сезоне 34-летний голкипер сыграл за "Сити" 11 матчей, в которых пропустил 9 голов.
Напомним, что на Браво претендуют ПСЖ и "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лучшие голы 2018 года, забитые со штрафных ударов
-
Тухель отклонил предложение "Баварии"
-
"Челси" намерен приобрести игрока "Реала"
-
Роббен вернулся в строй
-
Лёв хочет видеть в "Реале" двух игроков "Баварии"
-
Клаудио Браво определился со своим будущим
-
Астори не будет удален из FIFA 18
-
Ройс рискует пропустить матч с "Баварией"
-
Лукас Перес летом вернётся в "Арсенал"
-
Муниру не разрешили выступать за сборную Марокко
-
У Ананидзе подозрение на повреждение крестообразной связки колена
-
Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму
-
"Наполи" готов потратить 20 миллионов евро на замену Рейне
-
"Хетафе" подпишет вратаря "Эвертона"
-
Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"
-
Швайнштайгер с юмором поприветствовал Ибрагимовича
-
Луис Адриано прокомментировал победу сборной Бразилии над Россией
-
Израиль - Румыния - 1:2, Того - Кот-д'Ивуар - 2:2, Косово - Мадагаскар - 1:0 (обзоры)
-
Бубнов: "Сборная России не готова к Чемпионату Мира"
-
Киммих назвал свою главную цель
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20