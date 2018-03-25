Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво определился со своим будущим, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, чилийский страж ворот решил покинуть "горожан", поскольку недоволен отсутствием регулярной игровой практики.

В этом сезоне 34-летний голкипер сыграл за "Сити" 11 матчей, в которых пропустил 9 голов.

Напомним, что на Браво претендуют ПСЖ и "Наполи". | http://soccernews.ru