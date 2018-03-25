Клаудио Браво определился со своим будущим

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Клаудио Браво определился со своим будущим

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво определился со своим будущим, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, чилийский страж ворот решил покинуть "горожан", поскольку недоволен отсутствием регулярной игровой практики.

В этом сезоне 34-летний голкипер сыграл за "Сити" 11 матчей, в которых пропустил 9 голов.

Напомним, что на Браво претендуют ПСЖ и "Наполи". | http://soccernews.ru

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