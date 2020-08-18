Чилийский голкипер Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Браво с английским клубом завершился и стороны решили не продлевать соглашение. Таким образом, чилиец стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

37-летний Браво выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах и пропустил 60 голов. В составе "горожан" он становился двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги.

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