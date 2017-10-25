Клаудио Браво протаскивает "Манчестер Сити" в четвертьфинал Кубка английской лиги

В одной из пар 1/8 финала Кубка английской лиги путевку в четвертьфинал турнира на "Этихаде" разыгрывали "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон". Безусловным фаворитом в противостоянии лидера Премьер-лиги и ведущей команды Чемпионшипа считались хозяева поля. Букмекеры предрекали легкую победу "горожанам". Да что там букмекеры? Простой люд был такого же мнения.

И вроде бы все шло по плану команды Хосепа Гвардиолы: контроль мяча с первых секунд матча и первый голевой момент на 10-й минуте. Стерлинг пасом с фланга нашел по центру ворот Агуэро, тому никто не помешал пробить, однако прицел оказался немного сбит у аргентинца.

Дальше – больше. Прессинг от хозяев поля вынуждал "волков" прижиматься к своим воротам, что очень не нравилось тренеру гостей Нуну Санту, который не находил себе место на кромке. Середина тайма – очередной опасный прорыв "Сити" в штрафную соперника. На этот раз бьет в дальний уже сам Стерлинг – рядом со штангой.

После получаса игры гости едва ли не первый раз зарабатывают стандарт на чужой половине поля. Пошла подача на дальнюю штангу, где Беннетт опасно пробивал головой, но Браво прочитал замысел игрока "Вулверхэмптона". Однако этот эпизод вселил уверенность игрокам команды гостей. В концовке тайма они еще раз приблизились к воротам "Манчестер Сити", упустив реальный шанс для взятия ворот. Энобахаре обыграл Мангаля, вошел в штрафную, но не смог переиграть Браво.

Второй тайм продолжился все тем же. Хозяева настойчиво шли вперед, кружа возле штрафной соперника, пытаясь подобрать ключи к воротам Норриса, однако гости умело отбивались. И вот тут и началась волна парадоксов. Буквально каждый выход со своей половины поля "волков" (а их-то было немного) таил потенциальную опасность воротам "Сити". Вот и на 63-й минут гостям удалась классная перепасовка, в результате которой Кошта вывалился на свидание с голкипером "горожан", но Браво в очередной раз сыграл блестяще.

А вскоре вратарь "Вулверхэмптона" едва не привез гол в свои ворота. Выбивая мяч от ворот, он угодил в стоявшего на линии штрафной Агуэро. Аргентинец не стал бить сразу, решив, что есть возможность обвести голкипера, но Норрис этот финт разгадал и забрал мяч. А уже в следующей атаке "Манчестер Сити" Бернарду Силва ворвался в штрафную слева, но пробил точно в стража ворот гостей.

Время шло, а счет все оставался не открытым. А тут еще и "волки" обнаглели до такой степени, что упорно шли в атаку. Ничья лидера Чемпионшипа уже не устраивала.

Между тем, выход на поле Де Брюйне несколько оживил действия хозяев. Практически сразу же они создали момент после прострела бельгийца. Норрис на выпад среагировал, но мяч отпустил, и Стерлинг пробивал по воротам с уже отыгранным голкипером, но в створ не попал.

А самый убойный момент в основное время матча имел "Вулверхэмптон" уже после 90-й минуты игры. Партнеры вывели Энобахаре по центру прямо на ворота Браво, нападающему "волков" просто нужно было толкнуть мяч мимо вышедшего голкипера "Сити", но он пробил прямо во вратаря. А ведь если бы забил, времени отыграться у "горожан" уже не оставалось.

В двух дополнительных таймах по 15 минут команды продолжили радовать заполненный "Этихад" обилием опасных атак. В частности в первой пятнадцатиминутке реальный шанс забить был в одной атаке у Стерлинга и Агуэро, но оба удара были отбиты. Во втором овертайме похожая атака получилась у "горожан" с участием Туре и Сане – результат все тот же. Гости ответили отличным моментом, после которого Бонатини едва не поразил ближний угол.

Финальный штурм ворот "Вулверхэмптона" затеял Агуэро. Именно он в концовке матча много и часто оказывался на острие, в основном пробивая со средней и дальней дистанции. Но пробить Норриса все никак не удавалось.

В итоге – серия пенальти, в которой у лидера Чемпионшипа появлялся реальный шанс пройти "Сити". Однако гости удачно выполнили только первый подход. Два следующих потянул Клаудио Браво, став настоящим героем встречи. Команда Хосепа Гвардиолы била без промаха, а решающий удар доверили Агуэро. Аргентинец издевательски забросил мяч черпачком под перекладину и был таков.

Лидер Премьер-лиги добывает труднейшую путевку в четвертьфинал Кубка английской лиги в невероятном матче. А "Вулверхэмптон", безусловно, заслужил самых лестных слов.

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" – 0:0, пен. 4:1

Послематчевые пенальти: Бонатини – 0:1. Де Брюйне – 1:1. Туре – 2:1. Н’Диайе – 2:1 (вратарь). Коди – 2:1 (вратарь). Сане – 3:1. Агуэро – 4:1.

"Манчестер Сити": Браво, Адарабиойо (Стоунс, 91), Данило (Уокер, 103), Мангаля, Гюндоган, Стерлинг, Туре, Зинченко, Бернарду Силва (Сане, 95), Жезус (Де Брюйне, 82), Агуэро.

"Вулверхэмптон": Норрис, Батт, Беннетт, Хос, Винагре, Коди, Прайс, Н’Диайе, Кошта (Кавалейру, 78), Маршалл (Ронан, 72), Энобахаре (Бонатини, 90+1).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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