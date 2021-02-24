Клаудио Маркизио пошутил над Роналду

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Клаудио Маркизио пошутил над РоналдуЭкс-хавбек "Ювентуса" Клаудио Маркизио написал шутливый пост по поводу игры нападающего"старой синьоры" Криштиану Роналду в матче против "Кротоне" (3:0).

"Криштиану Роналду всегда внушает страх! За исключением штрафных ударов с расстояния в 25 метров", – написал Маркизио в своем Твиттере.

Напомним, в том матче португалец оформил дубль еще в первом тайме. Оба мяча были забиты головой, причем сделал он это всего за 7 минут. Однако, его штрафные удары были далеки от совершенства: в одном случае мяч попал в стенку,  во втором – выше ворот.

По статистике Роналду бьет в стенку 2 из 3 таких ударов в "Ювентусе". Всего в Турине он смог забить со штрафного только 1 раз из 64 попыток.

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