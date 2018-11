Клаудио Маркизио поздравил "Ювентус" со 121-летием

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем твиттере поздравил "Ювентус" с днём рождения. Сегодня туринский клуб отмечает 121-летие.

"Я ежегодно отмечаю этот праздник. Храню тебя в своём сердце каждый день. Вчера, сегодня, всегда и везде", - написал Маркизио.

Ogni anno ti celebro, ogni giorno ti porto nel cuore.

Ieri. Oggi. Per sempre... In ogni parte del mondo!



I celebrate you every year, I hold you in my heart every day - yesterday, today, forever...everywhere!#Juventusday #JUVE121 #MC8 pic.twitter.com/KtnMBxhLZw