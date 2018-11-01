Клаудио Маркизио поздравил "Ювентус" со 121-летием

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Клаудио Маркизио поздравил "Ювентус" со 121-летием

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем твиттере поздравил "Ювентус" с днём рождения. Сегодня туринский клуб отмечает 121-летие.

"Я ежегодно отмечаю этот праздник. Храню тебя в своём сердце каждый день. Вчера, сегодня, всегда и везде", - написал Маркизио.

Клаудио выступал за академию "Ювентуса" с 1993 по 2006 год, а за основную команду - с 2006-го по 2018-й. Вместе с туринцами он 7 раз стал чемпионом Италии, выиграл 4 Кубка и 3 Суперкубка страны.

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