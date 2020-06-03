Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в "Зенит"

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио поделился воспоминаниями о переходе в российский клуб.

"Я решил перейти в "Зенит", чтобы не предавать "Ювентус". По этой причине я выбрал другой чемпионат, а не Серию А.

Я всегда хотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Это был новый опыт для всей моей семьи: детей, которые ходили в школу, жены. У нее не было подруг, она не знала русский язык", - приводит слова Маркизио Tuttosport.

Маркизио выступал за "Зенит" с 2018 по 2019 год. В составе российского клуба он провел 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. Становился чемпионом России в сезоне-2018/19.

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