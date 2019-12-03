Клаудио Писарро повторил исторический рекорд Бундеслиги

Нападающему бременского "Вердера" Клаудио Писарро покорилось очередное достижение.

Как сообщает Opta, 41-летний перуанец стал вторым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось выиграть по 100 матчей в рамках турнира с двумя разными командами.

Отметим, что Писарро одержал 100 побед с "Вердером" и 145 с "Баварией".

Форвард повторил достижение вратаря Айке Иммеля (118 побед - со "Штутгартом", 100 - с дортмундской "Боруссией").

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