Клаудио Писарро рассказал, в чём Гвардиола превосходит других тренеров

Нападающий бременского "Вердера" Клаудио Писарро высоко отозвался о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

41-летний перуанец успел поиграть под руководством испанского наставника в составе "Баварии".

"Гвардиола впечатляет своей аналитической работой. Он досконально знает возможности своих игроков и понимает, как использовать их в нужный момент. Пеп расширил мои горизонты. Его видение футбола кардинально отличается от других тренеров. Он всегда превосходит оппонентов в плане мышления и тактики. Гвардиола - лучший из всех тренеров, с кем я работал", - сказал Писарро.

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