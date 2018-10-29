Клаудио Писарро стал вторым игроком, забившим в Бундеслиге после 40 лет

Нападающий бременского "Вердера" Клаудио Писарро поразил "Байера" в матче девятого тура чемпионата Германии.

Таким образом, перуанский ветеран стал вторым игроком, забившим в Бундеслиге после 40 лет.

Писарро записал в свой актив гол в возрасте 40 лет и 25 дней.

Ранее подобное удавалось только другому футболисту, выступающему за "Вердер" - Мирославу Вотаве, который защищал цвета "музыкантов" с 1985 по 1996 год.

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