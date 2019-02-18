Клаудио Писарро + "Вердер" = навсегда! Рассказываем о самом возрастном бомбардире в истории Бундеслиги

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Клаудио Писарро + "Вердер" = навсегда! Рассказываем о самом возрастном бомбардире в истории Бундеслиги

16 февраля "Вердер" на 96 минуте смог вырвать ничью в гостевом матче с "Гертой". Спасительный гол "музыкантов" оказался на счету легендарного перуанца Клаудио Писарро, который одновременно стал самым возрастным автором гола в истории Бундеслиги – 40 лет и 136 дней (интересно, что главному тренеру "Вердера" Флориану Кофельдту всего лишь 36) – и первым игроком в истории чемпионата Германии, который забивал в рамках этого турнира в 21 сезоне подряд. Редакция Soccernews решила вспомнить биографию легендарного форварда, который попробовал разные футбольные направления, выиграл Лигу Чемпионов, но в итоге все равно "принадлежит" Бремену.

Первые годы в европейском футболе

Следы, которые Писарро оставил в истории, отнюдь не ограничиваются субботним матчем с "Гертой". Еще в 1999 году Клаудио удостоился звания первого перуанца в Бундеслиге, и, как оказалось, самого успешного. После прогресса на полях своей страны в футболках клубов "Депортиво" и "Альянца", Писарро переехал в бременский "Вердер" и сразу же начал демонстрировать бомбардирские таланты. Буквально через неделю перуанец положил мяч "Кайзерслаутерну" (5 команде чемпионата), а в следующей игре оформил хет-трик в ворота "Вольфсбурга". В первый сезон перуанца в Бундеслиге "Вердер" не сыскал счастья на домашней арене, заняв лишь 9 место в чемпионате, зато смог дойти до финала Кубка Германии, где проиграл "Баварии", и добраться до полуфинала Кубка УЕФА (поражение в двух матчах от "Арсенала"). По итогам первого сезона в Бремене Писарро забил 15 мячей в 39 матчах. Однако, рядом с игровыми качествами футболиста развивался и его навык пошуметь в местных барах и устроить несколько показательных драк, в следствии чего клуб частенько выписывал Клаудио штрафы. Во втором сезоне за "Вердер" перуанец отметился уже 19 голами, при чем 8 из них были забиты в 8 последних турах Чемпионата. Это стало причиной охоты на Писарро со стороны многих европейских клубов, среди которых числились "Интер", "Барселона" и "Бавария". В итоге именно Мюнхен выиграл борьбу за форварда, заплатив "Вердеру" 8,2 млн евро.

"Ощущаю ли я себя моложе после побед? Нет, не ощущаю! Счастливее – да, но не моложе. Если бы футболисты молодели после выигранных матчей, то игроки "Баварии" жили бы вечно". – Клаудио Писарро

6 лет в "Баварии" получились для Писарро прекрасными с игровой точки зрения, но достаточно странными и несуразными в пределах внефутбольной жизни. В составе "немецкого Голливуда" Клаудио стал одним из лучших бомбардиров Бундеслиги, отличившись 71 голом в 174 матчах, а также взяв 3 титула чемпиона Германии и 3 Кубка страны. Кроме того, в 2004 году "Бавария" с Писарро взяла ныне несуществующий Кубок немецкой лиги. Рядом с этим перуанец постоянно влипал в необязательные скандалы. К примеру, по сообщениям авторитетных немецких источников, Клаудио дважды ловили пьяным за рулем. А чуть позже Клаудио и других партнеров по команде поймали на развлечениях с девушками легкого поведения и выпивкой. Но наибольший казус в его карьере случился в 2006, когда Писарро разругался с боссами национальной сборной. Ситуация разворачивалась так, что, будто бы, "Бавария" не разрешила уехать Клаудио на два запланированных матча сборной Перу, дав добро на игру в лишь одном матче. Как оказалось, мюнхенский клуб не запрещал Писарро играть за сборную, а подобные выражения – это всего лишь прихоть агентов. В итоге Клаудио был обвинен во вранье и на несколько лет выпал из обоймы национальной команды. Вернуться в состав "инков" удалось лишь в 2011 году после того, как пост главного тренера команды покинул Хосе Дель Солар.

Неудачи в "Челси" и возвращение в немецкий дом

Сезон 2006/07 стал последним в первом приходе перуанца в "Баварию". Как сообщают немецкие источники, одной из главной причиной ухода Писарро в другой клуб оказались деньги, мол боссы "Баварии" отказались продлевать контракт с игроком на улучшенных условиях, а "Челси" под конец года пообещал Клаудио больше 20 тыс. евро в неделю, что являлось намного больше его постоянного заработка в Мюнхене. Следующий сезон перуанец начал уже в составе "Челси", но чего-то стоящего добиться не смог – в 32 матчах Писарро отличился 2 голами и 4 результативными передачами. При чем, как говорят уже сейчас, Писарро пользовался большим доверием у Жозе Моуринью, но голы никак не хотели залетать в сетку соперников. Возможно, виной тому была очень мощная конкуренция. В те годы в нападении "аристократов" играл "вождь" Дидье Дрогба и подающий надежды Соломон Калу.

Последним гвоздем в крышку "лондонского гроба" Писарро стало увольнение португальца и назначение на пост главного тренера Авраама Гранта, который окончательно прописал перуанца на скамейке запасных. Безусловно, ситуация требовала исправление, и возможность перезапуска карьеры пришла с родного немецкого дома – "Вердера". Удивительно, но в Бремене дела наладились практически сразу же. Клуб снова не смог бороться за высокие места в чемпионате (только 10 строчка), зато сам Писарро сыграл здорово, забил 17 голов и взял свой первый и пока единственный трофей в составе "музыкантов" – Кубок Германии 2008/09. Клаудио находился в Бремене на правах аренды, однако уже в следующем сезоне боссы "Вердера" решили вернуть Писарро на полноценной основе, выкупив его контракт за 2 млн евро (напомним, что в Лондон он переезжал бесплатно). В Бремени Писарро снова показал себя с самой лучшей стороны. В двух последующих сезонах он забил больше 30 голов, окончательно став "своим" для местной публики, но не смог привести клуб к новым титулам.

Лига Чемпионов напоследок

В 2012 году Писарро решил не продлять контракт с "Вердером" и откликнуться на предложение "Баварии", которой нужен был опытный дублер для Марио Манджукича и Марио Гомеса. Однако, сам Клаудио, конечно, надеялся выиграть у них конкуренцию, но ничего не получилось. За 3 года в "Баварии" Клаудио Писарро значительно пополнил свою трофейную комнату, выиграв 3 титула Бундеслиги, 2 Кубка Германии, 1 титул Клубного Чемпионата мира, Суперкубки УЕФА и Германии, ну и конечно, самый престижный турнир в его карьере – титул Лиги Чемпионов в сезоне 2012/13. В итоге "Бавария" стала главным клубов в карьере перуанца по количеству проведенном в нем времени – Писарро сыграл за "немецкий Голливуд" 327 матчей, забил 125 голов и отдал 53 результативные передачи.

В 35 лет Писарро снова стал свободным агентом, но вскоре вернулся туда, где ему всегда рады. 5 лет пребывания в Бремене были прерваны небольшой командировкой в Кёльн, но в итоге они не особо повлияла на статистику или престиж игрока в составе "Вердера". Если подводить промежуточные итоги бременской карьеры футболиста (которые, как видно, близки к финальным), то мы можем насчитать 291 официальный матч, 149 голов (больше, чем за "Баварию") и 53 результативные передачи. Так выглядит путь одного из самых знаковых футболистов Бундеслиги на данный момент. Как говорит сам Писарро, он закончит карьеру именно здесь – в "Вердере".

Игорь Малиенко soccernews.ru

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