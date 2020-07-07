Клаудио Писарро завершил карьеру в 41 год

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Клаудио Писарро завершил карьеру в 41 год

Перуанский нападающий Клаудио Писарро принял решение о завершении карьеры в 41 год.

Писарро за свою карьеру выступал за "Депортиво Пескеро", "Альянсу Лима", "Вердер", "Баварию", "Челси", вновь "Вердер", вновь "Баварию", вновь "Вердер", "Кельн" и вновь "Вердер". За сборную Перу сыграл 85 матчей и забил 20 голов. Шестикратный чемпион Германии, пятикратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Кубка немецкой лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.

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