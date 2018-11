Клаудио Раньери вернулся на стадион "Лестера" и почтил память погибшего владельца клуба

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери вернулся на стадион "Кинг Пауэр", где почтил память Вишая Шривадданапрабхи.

Вместе с Раньери был сын погибшего Айяватта Шривадданапрабха.

Claudio Ranieri and Vichai Srivaddhanaprabha achieved the impossible together.



Today, the former Leicester boss paid his respects at the King Power Stadium.#LCFC pic.twitter.com/SsRdeHK9dl