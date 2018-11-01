Клаудио Раньери вернулся на стадион "Лестера" и почтил память погибшего владельца клуба
Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери вернулся на стадион "Кинг Пауэр", где почтил память Вишая Шривадданапрабхи.
Вместе с Раньери был сын погибшего Айяватта Шривадданапрабха.
Claudio Ranieri and Vichai Srivaddhanaprabha achieved the impossible together.— BBC Sport (@BBCSport) 1 ноября 2018 г.
Today, the former Leicester boss paid his respects at the King Power Stadium.#LCFC pic.twitter.com/SsRdeHK9dl
Напомним, именно под руководством Раньери, которого пригласил тайский миллиардер, "Лестер" выиграл чемпионат Англии.
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|10
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