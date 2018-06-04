Клаусула Умтити по новому контракту выросла до 500 миллионов евро

Защитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити продлил контракт со своим клубом, согласно которому сумма отступных за него выросла почти в десять раз.

Новое соглашение 24-летнего бека с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2023-го года. В нем прописана новая сумма отступных за игрока, которая выросла до 500 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника. | soccernews.ru