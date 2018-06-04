Клаусула Умтити по новому контракту выросла до 500 миллионов евро

Теги барселонасамюэль умтити

Клаусула Умтити по новому контракту выросла до 500 миллионов евроЗащитник каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити продлил контракт со своим клубом, согласно которому сумма отступных за него выросла почти в десять раз.

Новое соглашение 24-летнего бека с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2023-го года. В нем прописана новая сумма отступных за игрока, которая выросла до 500 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов