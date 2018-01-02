Клаван стал первым эстонцем, забившим гол в АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван поразил ворота "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 32-летний центрбек стал первым эстонцем, забившим гол в Премьер-лиге.

Также отмечается, что Эстония стала 97-й страной, представители которой забивали в АПЛ. | http://soccernews.ru