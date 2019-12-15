Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в "МЮ" Роналдиньо
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Клеберсон рассказал, что вместе с ним в английский клуб должен был перейти Роналдиньо. Об этом сообщает Fourfourtwo.
"Мной интересовался "Манчестер Юнайтед" и "Лидс Юнайтед". Мне было легко выбрать между этими клубами, но история была забавная. Когда интерес "МЮ" ко мне подтвердился, я был со сборной Бразилии во Франции на Кубке конфедераций. Со мной был Роналдиньо и его брат. Роналдиньо тогда сказал мне: "Они хотят подписать нас обоих". Я ответил: "Хорошо, тогда вперёд!".
Я тогда быт так рад, что он со мной перейдет в "МЮ". Но когда я вернулся в Бразилию, я узнал, что Роналдиньо одурачил меня и уехал играть в теплую Барселону. Мы до сих пор шутим об этом", - сказал Клеберсон.
Роналдиньо выступал в "Барселоне" с 2003 по 2008 год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
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