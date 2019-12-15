Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в "МЮ" Роналдиньо

Теги роналдиньобарселонаманчестер юнайтед

Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в "МЮ" Роналдиньо

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Клеберсон рассказал, что вместе с ним в английский клуб должен был перейти Роналдиньо. Об этом сообщает Fourfourtwo.

"Мной интересовался "Манчестер Юнайтед" и "Лидс Юнайтед". Мне было легко выбрать между этими клубами, но история была забавная. Когда интерес "МЮ" ко мне подтвердился, я был со сборной Бразилии во Франции на Кубке конфедераций. Со мной был Роналдиньо и его брат. Роналдиньо тогда сказал мне: "Они хотят подписать нас обоих". Я ответил: "Хорошо, тогда вперёд!".

Я тогда быт так рад, что он со мной перейдет в "МЮ". Но когда я вернулся в Бразилию, я узнал, что Роналдиньо одурачил меня и уехал играть в теплую Барселону. Мы до сих пор шутим об этом", - сказал Клеберсон.

Роналдиньо выступал в "Барселоне" с 2003 по 2008 год.

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