ПСЖ разгромно выиграл у "Клермона"

Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен

ПСЖ обыграл "Клермон" в матче 31-го тура Лиги 1.

"Клермон" - ПСЖ - 1:6

Голы: Неймар, 6 - 0:1, Мбаппе, 19 - 0:2, Доссу, 42 - 1:2, Неймар (пен), 71 - 1:3, Мбаппе, 74 - 1:4, Мбаппе, 80 - 1:5, Неймар, 83 - 1:6.

"Клермон" - Дема, Зедадка, Биллонг (Ожье, 90), Сейду, Менди, Гастьен, Бертомье (Кье, 67), Доссу (Аллевина, 66), Кауи (Да Кунья, 67), Маньен, Байо (Бускетс, 84).

ПСЖ - Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 86), Рамос, Кимпембе (Керер, 79), Мендеш (Бернат, 85), Гуйе (Вейналдум, 67), Данилу Перейра, Верратти (Мишю, 85), Месси, Неймар, Мбаппе.

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