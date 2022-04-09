ПСЖ разгромно выиграл у "Клермона"
Фото: твиттер ПСЖ\Автор неизвестен
ПСЖ обыграл "Клермон" в матче 31-го тура Лиги 1.
"Клермон" - ПСЖ - 1:6
Голы: Неймар, 6 - 0:1, Мбаппе, 19 - 0:2, Доссу, 42 - 1:2, Неймар (пен), 71 - 1:3, Мбаппе, 74 - 1:4, Мбаппе, 80 - 1:5, Неймар, 83 - 1:6.
"Клермон" - Дема, Зедадка, Биллонг (Ожье, 90), Сейду, Менди, Гастьен, Бертомье (Кье, 67), Доссу (Аллевина, 66), Кауи (Да Кунья, 67), Маньен, Байо (Бускетс, 84).
ПСЖ - Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 86), Рамос, Кимпембе (Керер, 79), Мендеш (Бернат, 85), Гуйе (Вейналдум, 67), Данилу Перейра, Верратти (Мишю, 85), Месси, Неймар, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13