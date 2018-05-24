Кличко рассказал, кто победит в финале Лиги Чемпионов
Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.
"Это лучший способ показать всем Киев. Все мэры планеты завидуют мне. Это самое большое событие в нашей истории. Я сам очень люблю футбол и болею за киевское "Динамо". Надеюсь, они когда-нибудь тоже сыграют в финале подобного турнира. За кого буду болеть? Я знаю, кто победит… Киев! Мы собираемся победить, потому что имеем честь быть хозяевами столь грандиозного события" - приводит слова Кличко AS.
Финальная игра между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая.
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