Мэр Киева Виталий Кличко сделал смелый прогноз на финал Лиги Чемпионов, в котором сразятся "Реал" и "Ливерпуль".

"Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами" - сказал Кличко.

Напомним, что финал ЛЧ состоится сегодня в 21:45 по московскому времени на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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