Кличко: "Шевченко просил меня настроить футболистов сборной Украины на матч с Хорватией, но я не пришел, о чем жалею"
Известный в прошлом боксер Виталий Кличко, занимающий сейчас пост мэра Киева, рассказал, что его просили помочь сборной Украины.
"Я чуть не плакал после матча с хорватами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль", – сказал Клично News One.
Напомним, что сборная Украины в решающем матче проиграла Хорватии (0:2) и не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.
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