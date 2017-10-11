Кличко: "Шевченко просил меня настроить футболистов сборной Украины на матч с Хорватией, но я не пришел, о чем жалею"

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Кличко: "Шевченко просил меня настроить футболистов сборной Украины на матч с Хорватией, но я не пришел, о чем жалею"
Известный в прошлом боксер Виталий Кличко, занимающий сейчас пост мэра Киева, рассказал, что его просили помочь сборной Украины.

"Я чуть не плакал после матча с хорватами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль", – сказал Клично News One.

Напомним, что сборная Украины в решающем матче проиграла Хорватии (0:2) и не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

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