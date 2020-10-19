Климов подписал контракт с "Рубином" на 4 года
"Рубин" купил 19-летнего форварда Кирилла Климова. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Стороны заключили контракт рассчитанный до лета 2024 года. Игрок будет выступать за казанцев под номером "13".
Климов - воспитанник "Локомотива". Он выступал за молодежные команды "Локомотива", бельгийского "Серкль Брюгге" и "Монако".
А еще: Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR| http://soccernews.ru
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