Климов подписал контракт с "Рубином" на 4 года

"Рубин" купил 19-летнего форварда Кирилла Климова. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Стороны заключили контракт рассчитанный до лета 2024 года. Игрок будет выступать за казанцев под номером "13".

Климов - воспитанник "Локомотива". Он выступал за молодежные команды "Локомотива", бельгийского "Серкль Брюгге" и "Монако".

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