Клинсман намерен возглавить сборную Австралии

Немецкий специалист Юрген Клинсман заинтересован в вакантной должности наставника сборной Австралии.

Последним местом работы наставника была сборная США, которая сенсационно не вышла на ЧМ-2018, после чего тот был уволен.

В конце ноября стало известно, что главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу покинул свой пост.

По итогам жеребьёвки финальной части ЧМ-2018 сборная Австралии попала в группу C и сыграет со сборными Франции, Дании и Перу.

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