Клинсманн хотел летом возглавить "Тоттенхэм"

Известный немецкий тренер Юрген Клинсманн в летнее межсезонье предлагал свои услуги "Тоттенхэму".

57-летний специалист рассказал в интервью Four Four Two, что связывался с председателем совета директоров "шпор" Дэниелом Леви, однако тот не сделал ему предложение о сотрудничестве.

Клинсманн сейчас является безработным. Ранее он тренировал сборную Германии, "Баварию", сборную США и "Герту".

Будучи футболистом, немец выступал за "Тоттенхэм" с 1994-го по 1995-й, а также в 1998-м году.

