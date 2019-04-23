Клинсманн может возглавить "Ньюкасл"
Экс-тренер сборной США Юрген Клинсманн снова может стать тренером. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.
В немецком специалисте заинтересован "Ньюкасл", однако пока продление контракта с нынешним тренером Рафаэлем Бенитесом является для руководства "сорок" приоритетным выбором. Его соглашение действует до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить "Герту".
Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".
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|Команда
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|О
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|2
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|34
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|3
|Тоттенхэм
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|Челси
|35
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|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|12
|Кристал Пэлас
|35
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|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
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|Хаддерсфилд Таун
|35
|14