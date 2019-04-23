Клинсманн может возглавить "Ньюкасл"

Экс-тренер сборной США Юрген Клинсманн снова может стать тренером. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.

В немецком специалисте заинтересован "Ньюкасл", однако пока продление контракта с нынешним тренером Рафаэлем Бенитесом является для руководства "сорок" приоритетным выбором. Его соглашение действует до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить "Герту".

Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".

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