Клинсманн может возглавить "Ньюкасл"

Теги юрген клинсманнрафаэль бенитесньюкасл юнайтед

Клинсманн может возглавить "Ньюкасл"

Экс-тренер сборной США Юрген Клинсманн снова может стать тренером. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.

В немецком специалисте заинтересован "Ньюкасл", однако пока продление контракта с нынешним тренером Рафаэлем Бенитесом является для руководства "сорок" приоритетным выбором. Его соглашение действует до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить "Герту"

Клинсманн возглавлял сборные Германии и США во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов. Также он работал в "Баварии".

Не пропустите:  Сульшер: "Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кин продлит контракт с "Ювентусом" на 5 лет

Кин продлит контракт с "Ювентусом" на 5 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов