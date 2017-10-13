Клинсманн может возглавить сборную Голландии
Известный футбольный агент Сантуш Верхулст поделился информацией о грядущих изменениях на тренерском мостике сборной Голландии.
"Адвокат точно покинет сборную, это решено. Королевский футбольный союз уже ведёт переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев" - сказал агент.
Напомним, что сборная Голландии не сумела пробиться в финальный турнир ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе третье место.
Не пропустите: Адвокат покинет сборную Голландии. | http://soccernews.ru
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