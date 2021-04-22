Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"

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Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"Фото: Твиттер @J_Klinsmann 
Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн допустил, что в будущем может возглавить лондонский "Тоттенхэм".

"В этой жизни все может произойти. Я никогда не думал, что буду главным тренером сборной Германии на Чемпионате Мира. Или, что буду возглавлять сборную США или мюнхенскую "Баварию". Через пару месяцев посмотрим, кто в итоге возглавит "Тоттенхэм", — приводит Goal слова Клинсманна.

Напомним, Клинсманн выступал за "шпор" в качестве футболиста с 1994 по 1995 год.

В понедельник, 19 апреля "Тоттенхэм" отправил Жозе Моуринью в отставку с поста главного тренера команды. СМИ называют причиной такого шага руководства клуба в том, что португалец не поддержал идею создания европейской Суперлиги.

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