Клинтон Н’Жи сравнил чемпионат России с АПЛ
Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н’Жи рассказал о своих впечатлениях от российской Премьер-лиги.
"В России хороший уровень футбола, он впечатляет. Тут всё не так, как думают за границей. Российский чемпионат напоминает чемпионат Англии. Это открытый турнир, где каждая команда стремится побеждать, атаковать, и мне это нравится. Я люблю атаковать. В России, как и в Англии, все команды играют на победу", - сказал камерунец.
27-летний футболист перебрался в "Динамо" летом 2019 года из "Марселя" за 6 миллионов евро.
В АПЛ Н’Жи провёл всего один сезон - в кампании 2015/16 он выступал за лондонский "Тоттенхэм".
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