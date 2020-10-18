Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча "Динамо" с ЦСКА

Форвард "Динамо" Клинтон Нжи рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 18 октября, на "ВЭБ Арене". Начало - в 16:30 (мск).

"Это будет особенная игра, ведь это дерби. Испытываю невероятные чувства, так как именно в ворота ЦСКА я забил первый гол в России, который стал победным. Хочу снова показать себя. Нам нужны три балла.

ЦСКА - большой клуб, но и "Динамо" тоже. Мы будем очень мотивированы", - цитирует игрока пресс-служба.

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