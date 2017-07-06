Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"

Теги гаэль клишиманчестер ситиистанбул бб

Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"Бывший защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши прибыл в Турцию, где пройдут переговоры с представителями местного клуба "Истанбул ББ".

Как сообщает L'Equipe, 31-летнему французу здесь предложат трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Клиши провел за "Манчестер Сити" 39 матчей. Летом француз получил статус свободного агента. 

Читайте: Клиши близок к переходу в "Фенербахче" | soccernews.ru

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