Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши прибыл в Турцию, где пройдут переговоры с представителями местного клуба "Истанбул ББ".

Как сообщает L'Equipe, 31-летнему французу здесь предложат трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Клиши провел за "Манчестер Сити" 39 матчей. Летом француз получил статус свободного агента.

Читайте: Клиши близок к переходу в "Фенербахче" | soccernews.ru