Клиши высказался о будущем Артеты в "Арсенале"
Бывший защитник лондонского "Арсенала" Гаэль Клиши считает, что Микель Артета может надолго задержаться на посту главного тренера "канониров".
"Его багаж знаний впечатляет. Ведь Артета учился у Гвардиолы. Я действительно верю, что в долгосрочной перспективе он может стать вторым Арсеном Венгером для клуба. Микель довольно молод, и я искренне верю, что, если ему дать время, он докажет, что люди ошибаются на его счёт", - цитирует Клиши BBC.
В воскресенье "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона, одержав четвёртую победу подряд.
39-летний Артета возглавляет команду с декабря 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.
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