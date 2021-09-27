Клиши высказался о будущем Артеты в "Арсенале"

Фото твиттер Микеля Артеты

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Гаэль Клиши считает, что Микель Артета может надолго задержаться на посту главного тренера "канониров".

"Его багаж знаний впечатляет. Ведь Артета учился у Гвардиолы. Я действительно верю, что в долгосрочной перспективе он может стать вторым Арсеном Венгером для клуба. Микель довольно молод, и я искренне верю, что, если ему дать время, он докажет, что люди ошибаются на его счёт", - цитирует Клиши BBC.

В воскресенье "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона, одержав четвёртую победу подряд.

39-летний Артета возглавляет команду с декабря 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

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