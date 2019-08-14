Клишина: "Не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит как Роналду"
Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала, что думает о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я слежу за его инстаграмом, мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой", - сказала Клишина.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" потерял Роналду из-за травмы.
В минувшем сезоне 34-летний португалец провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами". | http://soccernews.ru
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"Ювентус" потерял Роналду из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17