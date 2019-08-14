Клишина: "Не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит как Роналду"

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Клишина: "Не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит как Роналду"

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала, что думает о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я слежу за его инстаграмом, мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой", - сказала Клишина.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" потерял Роналду из-за травмы.

 

В минувшем сезоне 34-летний португалец провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами". | http://soccernews.ru

 
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