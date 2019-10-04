Клод Пюэль возглавил "Сент-Этьен"

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Клод Пюэль возглавил "Сент-Этьен"

Клод Пюэль назначен на пост главного тренера "Сент-Этьена". Его контракт с клубом будет действовать до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что из-за неудовлетворительных результатов команды в отставку отправлен Гислен Принтан, под руководством которого клуб после 7 туров Лиги 1 занял предпоследнее место в турнирной таблице.

Ранее Пюэль 3 года возглавлял "Лион". Последним местом его работы был "Лестер".

А еще: "Сент-Этьен" уволил главного тренера Гислена Принтана| http://soccernews.ru
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