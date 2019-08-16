"Клон" Йовича, Байер в "Майнце" и американская колонизация: рассматриваем 7 футболистов, которые имеют много шансов стать главными открытиями Бундеслиги
Сегодня стартует новый сезон Бундеслиги, который традиционно откроет ряд будущих звезд разного масштаба (в прошлом сезоне это был, в первую очередь, Йович). Сегодня мы решили поговорить о футболистах до 20 лет, которые пока не стали основными в своих командах, но имеют все шансы осуществить прорыв в течение этого чемпионата.
Кристоф Баумгартнер – 19 лет (центральный/атакующий полузащитник – "Хоффенхайм")
Баумгартнер ужасно дебютировал за главную команду "Хоффенхайма" – в двух последних турах предыдущего сезона он заработал 3 желтые карточки за 85 минут и получил удаление. Летом "1899-е" изменились до неузнаваемости: пришел новый тренер, ушли почти все звезды. С продажей Демирбая и Амири конкуренция на позициях центрального и атакующего полузащитника существенно уменьшилась. Баумгартнер получит свои шансы уже на старте сезона, пока некоторые игроки линии атаки лечатся, а новички будут вписываться в команду. Кристоф неплохо зарекомендовал себя на предсезонке и получил хорошие слова от Альфреда Схрёдера: "У него огромный потенциал. Пока он неидеальный в единоборствах, но может вырасти в очень сильного игрока". Прекрасный тайминг последнего паса, замечательное ощущение пространства, хороший дриблинг – 20-летний парень действительно имеет много сильных сторон. Недаром на него примеряют "роль Мюллера".
Мусса Диаби – 20 лет (вингер – "Байер")
15-миллионный новичок Леверкузена уже далеко не "ноунейм" – в прошлом сезоне у него набралось 25 матчей в Лиге 1 в футболке ПСЖ. Правда, в основном Диаби получал от Томаса Тухеля несколько минут после выхода на замену. В "Байере" ситуация иная – от француза ожидают серьезной конкуренции на флангах атаки, и не только. Кстати, Диаби стал любимцем болельщиков "Байера" в соцсетях еще до того, как проявил себя на поле. Главный его козырь – роскошная скорость. При этом Диаби нельзя назвать классическим "бегунком". Футболист отлично читает игру, эффективен как в широкой позиции на бровке, так и на полуфлангах в условиях ограниченного пространства. Мусса еще должен работать над эффективным завершением эпизодов, но потенциал у него огромный. Атакующая структура Петера Боша поможет ему сформироваться. Во всяком случае, это читается на бумаге перед началом сезона.
Итан Ампаду – 18 лет (центральный защитник / центральный полузащитник – "РБ Лейпциг" (аренда с "Челси" в год без права выкупа))
"РБ Лейпциг" продолжает арендовать молодых талантов из АПЛ – после Лукман Адемоа и Эмиля Смита-Роу к "быкам" на год приехал Итан Ампаду. Валлийский парень уже на первых тренировках понравился Юлиану Нагельсманну. Тренер не ограничивал себя в комплиментах: "Он произвел очень хорошее впечатление. Одаренный футболист, может начинать игру обеими ногами. С ним будет весело работать". Партнеры по "Челси" описывают Итана целенаправленным игроком, который не останавливается ни перед чем в желании прогрессировать. Работа в молодой команде "Лейпцига" с Нагельсманном непременно поможет в этом "мальчику" с необычной прической.
Ахмед Кутуджу – 19 лет (форвард – "Шальке")
В середине прошлого сезона "Шальке" погряз в кадровом кризисе. Почти вся линия атаки попала в лазарет, а оставшиеся игроки (в том числе украинец Евгений Коноплянка) разочаровывали главного тренера и проиграли место в нападении после очередной смены схемы. В таких условиях Доменико Тедеско поднял в основную команду Ахмеда Кутуджу. Воспитанник клуба сразу влюбил в себя болельщиков "Шальке" огромным желанием, ловкостью и динамичностью. За 16 неполных матчей до конца сезона он отметился 3 голами (в частности, в ворота "Баварии") в составе коллектива, который провалил чемпионат. Кутуджу прекрасно проявил перед новым наставником Давидом Вагнером во время летних контрольных матчей. В отличие от других юных форвардов (Тойхерт, Голлер, Тектепей), Ахмед остался в "Шальке" на следующий сезон и, по мнению немецкой прессы, начнет его в основе.
Деян Йовелич – 19 лет (форвард – "Айнтрахт" Франкфурт)
Франкфурт получил новый толчок для прогресса с приходом на тренерский мостик Ади Хюттера. Дешевые находки Бена Манга (о нем наш сайт планирует подготовить отдельный материал) раскрылись по-новому, и летом "Айнтрахт" продал двух игроков на 100 млн евро (купили их за 14 млн). Главная звезда в лице Луки Йовича перешла в мадридский "Реал", а на свободное место за 4 млн пригласили его "копию". Деян Йовелич родился в том же селе и был воспитан в той же "Црвене Звезде". Быстрота, подвижность, техника, голевое чутье – у Йовелича есть все, чтобы повторить судьбу своего земляка и использовать "Айнтрахт" как трамплин для топ-клуба. 19-летний серб более вариативный, чем Йович. "Ему не нужно много моментов, чтобы забить", – говорит Ади Хюттер. Йовелич отметился первым голом за "Айнтрахт" через 7 минут после своего официального дебюта ("Флоре" в ЛЕ).
Иордан Байер – 19 лет (правый/центральный защитник – гладбахская "Боруссия")
"Мы видим в Байере большой талант и хотим развивать его дальше", – сказал новый тренер "Боруссии" Марко Розе. Коуч строить в Гладбахе интересный проект на основе комбинационного футбола, поэтому положительные слова наставника очень важны для Байера. Иордан рассматривается главным конкурентом Штефана Ляйнер на правый фланг обороны, 19-летнему футболисту отдают предпочтение перед Михаэлем Лангом. В перспективе Байер вернется в центр обороны – он обладает всеми необходимыми качествами: мощный, сильный в позиционной игре, проворный. Любовь болельщиков ему гарантирована – несколько лет назад будущий футболист постоянно ходил со своим дядей на фанатскую трибуну "Боруссии".
Джош Сарджент – 19 лет (форвард – "Вердер")
Такой топ не может обойтись без американцев – в немецких клубах очень много молодых игроков из-за океана (не столько в первых командах, как в молодежных). Сарджент засветился в Бундеслиге еще в декабре 2018-го, когда забил два гола в трех первых официальных матчах за "Вердер", однако весной сел в глубокий запас. К новому сезону Джош подходит в "поул-позишн" перед конкурентами – он не попал в заявку сборной США на Золотой кубок, благодаря чему провел полноценную подготовку с "Вердером". Тогда как Эггештайн-младший играл на Евро U-21, а Фюллькруг завершал трансфер. Ну и большая вера от руководства. "Каким бы футболистом я сейчас хотел быть? Подобным на Джоша Сарджента, он невероятно талантливый", – говорит председатель правления клуба Марко Боде.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аугсбург
|0
|0
|2
|Байер Леверкузен
|0
|0
|3
|Бавария Мюнхен
|0
|0
|4
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|7
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|8
|Фрайбург
|0
|0
|9
|Герта
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0