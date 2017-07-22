Клопп: "222 миллиона евро за Неймара? Я не могу поверить, что подобное может случиться"

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Клопп: "222 миллиона евро за Неймара? Я не могу поверить, что подобное может случиться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о трансферных слухах, сватающих нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

По данным СМИ, парижане готовы заплатить за бразильца 222 миллиона евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

"Если слухи про Неймара правдивы, то это уже больше, чем следующий уровень. Это реально с другой планеты. Серьёзно? 222 миллиона евро? Я не могу поверить, что подобное может случиться. Но если это произойдёт, то всё изменится" - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Не пропустите: УЕФА предупреждает ПСЖ о возможном нарушении правил ФФП в случае трансфера Неймара. | http://soccernews.ru

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