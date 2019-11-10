Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

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Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (3:1).

"Соперник сыграл очень хорошо. Нам было трудно обороняться, однако мы смогли забить потрясающие голы. Игра была сложной и интенсивной. Ребята полностью сконцентрировались на матче. Только так мы можем обыграть "Сити". У других клубов может есть свои способы, но у нас он только такой.

Все наши матчи с ними довольно похожи на этот. Возможно, игра выдалась не очень красивой, но она была живой, я люблю такое", - приводит слова Клоппа ВВС.

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