Клопп: "45 миллионов за Салаха – это отличная инвестиция"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что руководство клуба готово тратиться на трансферном рынке.

По словам специалиста, "Ливерпуль" подготовился к тенденции роста цен на футболистов.

"Мы с боссами клуба сделаем то, что необходимо. Руководство клуба готово к любой ситуации. Сложно говорить о цене, когда нужен конкретный футболист. Но 45 миллионов евро за Салаха – это много? Мне кажется, это была отличная инвестиция, учитывая, как сильно увеличились цены на рынке", - отметил он.

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