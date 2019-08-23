Клопп: "АПЛ - это не гонка двух лошадей"

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Клопп: "АПЛ - это не гонка двух лошадей"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о чемпионской гонке в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Sky Sports.

"Это не гонка двух лошадей. Если бы это была так не факт, что мы бы были второй лошадью.

В этом сезоне "Ливерпуль" должен многое показать. Прошлый сезон был отличным, впервые такой результат. Мы снова должны проявить себя.

Нам нужно быть лучшими, и не важно, что сейчас мы на первом месте", - сказал Клопп.

Напомним, в прошлом сезоне "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, отстав от победившего "Манчестер Сити" на 1 балл.

Завтра, 24 августа, "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в рамках 3-го тура АПЛ. Начало - в 19:30 (мск).

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