Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Английская Премьер-лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам февраля.

В список претендентов вошли: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Микель Артета ("Арсенал"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон") и Эдди Хау ("Ньюкасл").

В феврале "Ливерпуль" выиграл четыре матча из четырез, "Арсенал" - три матча из трех, "Саутгемптон" и "Ньюкасл" одержали по три победы при одной ничьей.

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