Клопп: "Барселона" может не тратить энергию на слухи о покупке Коутиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается уделять время слухам о возможном трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Приятно, что Коутинью ценят так высоко, но они могут не тратить энергию. Я не могу обсуждать это только потому, что люди из "Барселоны" начинают говорить об этом. Они что, говорят, что приезжали в Ливерпуль на переговоры? Собираются приехать? Забавные. Мне этого не нужно", - сказал он.

В прошлом сезоне Коутиньо принял участие в 36-ти матчах, забив 14 голов.

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