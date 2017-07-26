Клопп будет не против включения в сделку по Коутиньо хавбека "Барселоны"

Теги барселоналиверпульиван ракитичюрген клоппкоутиньо

Клопп будет не против включения в сделку по Коутиньо хавбека "Барселоны"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп будет не против включения в сделку по полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо одного из игроков каталонской "Барселоны".

Как информирует испанская пресса, ввиду того, что "сине-гранатовые" уже достигли договоренности о переходе с самим бразильцем, "красные" могут предстать перед необходимостью таки сесть за стол переговоров с потенциальным покупателем. В таком случае немецкий наставник английского гранда был бы не против обмена своего игрока на хавбека "Барсы" Ивана Ракитича с солидной доплатой каталонского клуба.

Напомним, Ван Дейк перейдет в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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