Клопп был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде

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Клопп был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победного матча команды с "Вулверхэмптоном" (1:0) был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде.

"Сейчас декабрь, на подходе январь. В этом нет ничего хорошего, футболистам приходится долго ждать.  Я бы предпочел, чтобы арбитры сами бежали к монитору и смотрели повтор, - цитирует Клоппа The Mirror.

"Ливерпуль" с 55 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

А еще: "Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр
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