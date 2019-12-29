Клопп был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победного матча команды с "Вулверхэмптоном" (1:0) был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде.

"Сейчас декабрь, на подходе январь. В этом нет ничего хорошего, футболистам приходится долго ждать. Я бы предпочел, чтобы арбитры сами бежали к монитору и смотрели повтор, - цитирует Клоппа The Mirror.

"Ливерпуль" с 55 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

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