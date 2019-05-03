Клопп: "Было бы здорово провести с "Манчестер Сити" "Золотой матч"

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Клопп: "Было бы здорово провести с "Манчестер Сити" "Золотой матч"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он хотел бы провести "Золотой матч" с "Манчестер Сити" за чемпионский титул в Премьер-лиге. Подобное может произойти, если оба клуба финишируют с одинаковыми показателями.

"Это возможно? Вау, я не задумывался над этим. Было бы здорово провести с "Манчестер Сити" "Золотой матч". Хотя вряд ли это реально", - цитирует слова Клоппа Mirror.

Напомним, что в данный момент "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко. Разница мячей у манкунианцев составляет 90-22, у ливерпульцев - 84-20.

Не пропустите: Клопп: "Сейчас мы в хорошей форме. Нужно продолжать в том же духе". | http://soccernews.ru

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