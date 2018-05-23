Клопп: "Для меня "Манчестер Сити" был главным фаворитом Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о поворотных моментах текущего сезона для своей команды.

"Я думаю, что матч против "Порту", когда мы выиграли со счетом 5:0, был первым, когда все сказали: "Что происходит?". Потому, что "Порту" - отличная команда, но в ту ночь мы также удивили и самих себя. Ну а потом, конечно, был "Манчестер Сити". Для меня они были главными фаворитами на победу в Лиге Чемпионов в этом году", - цитирует наставника "красных" AS.

Напомним, Альба пожелал победы "Ливерпулю" в финале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru